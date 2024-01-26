У рф показали непідтверджені кадри нібито посадки українських військовополонених у літак Іл-76
Київ • УНН
слідчий комітет російської федерації поширив відео, на якому нібито зображені українські військовополонені, які піднімаються на борт літака Іл-76. Легітимність цього відео незрозуміла і не підтверджена.
слідчий комітет рф показав непідтверджені кадри нібито посадки українських військовополонених у літак Іл-76. Відео опубліковано у Telegram-каналі слідчого комітету, пише УНН.
Деталі
слідчий комітет рф показав нібито кадри посадки українських військовополонених у літак Іл-76, який впав у бєлгородській області.
На кадрах видно, як до літака під'їжджають вантажівки, але хто з них виходить в якій кількості роздивитись неможливо. Крім того, немає інформації про те, коли було зняте відео і де саме.
Представники української влади наразі не коментували появу відео від ск рф.
Нагадаємо
24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. у Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.
У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.
Російський диктатор володимир путін заявив, що російські системи ППО ніколи не змогли б збити власний літак, тож відповідальність за падіння Іл-76 нібито лежить на України.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов засудив ООН та Червоний хрест через бездіяльність в розслідуванні падіння російського літака Іл-76.