ООН обіймається з лавровим, але не може відвідати місце падіння російського Іл-76 - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов засудив ООН та Червоний хрест через бездіяльність в розслідуванні падіння російського літака Іл-76. Він також закликав дочекатися з'ясування всіх обставин падіння літака. Про це секретар РНБО заявив в ефірі Українського радіо, передає УНН.

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Олексій Данілов, коментуючи падіння російського Іл-76 наголосив, що рф намагається зробити себе невинуватою, створюючи компанію дезінформації. Секретар РНБО засудив діяльність ООН та Червоного хреста.

"ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова (міністр закордонних справ рф – ред.), цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?" - задається питанням Данілов.

Він наголосив, що Червоний хрест мав перебувати на місці падіння "буквально за години".

"Є ще одна міжнародна інституція: "Червоний хрест", яка мала б бути буквально за години там. Я добре пам'ятаю трагедію, яка сталася 8 січня 2020 року, коли збили в Тегерані наш літак, і я точно пам'ятаю наші дії. Об 11 вечора наш літак сів у Тегерані і наші фахівці оглядали місце події і збирали ті докази, які треба було зібрати. Якщо росіяни нікого туди не пускають – так вони можуть там наплести такого, що і на вуха не одягнеш", – сказав Данілов.

Також він закликав не робити завчасно висновків.

"Прошу всіх до остаточного з'ясування обставин не робити завчасно висновків. Ми розуміємо, що росія – підступна країна. Тому дочекаємося остаточного висновку. Ситуація перебуває на контролі у вищого військового політичного керівництва України. Ми розуміємо, що і де відбувається. Не так багато часу лишилося дочекатися, щоби ми остаточно дізналися, що там сталося", - додав Данілов.

Нагадаємо

24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. у Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.

У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

Російський диктатор володимир путін заявив, що російські системи ППО ніколи не змогли б збити власний літак, тож відповідальність за падіння Іл-76 нібито лежить на України.