ООН обнимается с Лавровым, но не может посетить место падения российского Ил-76 - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов осудил ООН и Красный крест за бездействие в расследовании падения российского самолета Ил-76. Он также призвал дождаться выяснения всех обстоятельств падения самолета. Об этом секретарь СНБО заявил в эфире Украинского радио, передает УНН.

Детали

Алексей Данилов, комментируя падение российского Ил-76 отметил, что рф пытается сделать себя невиновной, создавая компанию дезинформации. Секретарь СНБО осудил деятельность ООН и Красного креста.

"ООН - странная институция, она, извините, в обнимку лапает этого Лаврова (министр иностранных дел рф - ред.), целуется в десна и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же это тогда за ООН? Чем она занимается?" - задается вопросом Данилов.

Он отметил, что Красный крест должен был находиться на месте падения "буквально через часы".

"Есть еще одна международная институция: "Красный крест", которая должна была бы быть буквально через часы там. Я хорошо помню трагедию, которая произошла 8 января 2020 года, когда сбили в Тегеране наш самолет, и я точно помню наши действия. В 11 вечера наш самолет сел в Тегеране и наши специалисты осматривали место происшествия и собирали те доказательства, которые надо было собрать. Если россияне никого туда не пускают - так они могут там наплести такого, что и на уши не наденешь", - сказал Данилов.

Также он призвал не делать раньше времени выводов.

"Прошу всех до окончательного выяснения обстоятельств не делать раньше времени выводов. Мы понимаем, что россия - коварная страна. Поэтому дождемся окончательного вывода. Ситуация находится на контроле у высшего военного политического руководства Украины. Мы понимаем, что и где происходит. Не так много времени осталось дождаться, чтобы мы окончательно узнали, что там произошло", - добавил Данилов.

Напомним

24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. в Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

Российский диктатор владимир путин заявил, что российские системы ПВО никогда не смогли бы сбить собственный самолет, поэтому ответственность за падение Ил-76 якобы лежит на Украине.