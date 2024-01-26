Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом: путін заперечує можливість "дружнього вогню"

російський президент володимир путін заявив, що російські системи ППО ніколи не змогли б збити власний літак, тож відповідальність за падіння Іл-76 нібито лежить на України. Про це російський диктатор заявив на зустрічі зі студентами передають російські ЗМІ, пише УНН.

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путін наголосив, що літак був збитий нібито західним озброєнням, а російська система ППО не могла цього зробити.

Наші ППО по своїм літаком за визначенням завдавати ударів не можуть.Там стоять системи свій-чужий і скільки оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б. Техніка