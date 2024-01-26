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Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом: путін заперечує можливість "дружнього вогню"

Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом: путін заперечує можливість "дружнього вогню"

Київ • УНН

 • 29337 перегляди

президент росії володимир путін заявив, що літак Іл-76 не міг бути збитий росією, а був збитий західною зброєю, можливо, американською або французькою ракетою.

російський президент володимир путін заявив, що російські системи ППО ніколи не змогли б збити власний літак, тож відповідальність за падіння Іл-76 нібито лежить на України. Про це російський диктатор заявив на зустрічі зі студентами передають російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

путін  наголосив, що літак був збитий нібито західним озброєнням, а російська система ППО не могла цього зробити.

Наші ППО по своїм літаком за визначенням завдавати ударів не можуть.Там стоять системи свій-чужий і скільки оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б. Техніка

- запевняє російський диктатор.

"Відразу виниклі паралелі з Оленівкою. Ми це вже проходили" - Лубінець про реакцію кремля на падіння Іл-7625.01.24, 11:53 • 42488 переглядiв

Доповнення

російський диктатор також запевняє, що літак збили американською чи французької ракетою. За його словами, точні результати надасть російська експертиза залишків літака, яка завершиться за декілька днів.

Нагадаємо

24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. у Міноборони рф  заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною. 

У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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