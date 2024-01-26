Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом: путін заперечує можливість "дружнього вогню"
Київ • УНН
президент росії володимир путін заявив, що літак Іл-76 не міг бути збитий росією, а був збитий західною зброєю, можливо, американською або французькою ракетою.
російський президент володимир путін заявив, що російські системи ППО ніколи не змогли б збити власний літак, тож відповідальність за падіння Іл-76 нібито лежить на України. Про це російський диктатор заявив на зустрічі зі студентами передають російські ЗМІ, пише УНН.
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путін наголосив, що літак був збитий нібито західним озброєнням, а російська система ППО не могла цього зробити.
Наші ППО по своїм літаком за визначенням завдавати ударів не можуть.Там стоять системи свій-чужий і скільки оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б. Техніка
"Відразу виниклі паралелі з Оленівкою. Ми це вже проходили" - Лубінець про реакцію кремля на падіння Іл-7625.01.24, 11:53 • 42488 переглядiв
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російський диктатор також запевняє, що літак збили американською чи французької ракетою. За його словами, точні результати надасть російська експертиза залишків літака, яка завершиться за декілька днів.
Нагадаємо
24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. у Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
Також росіяни відразу заявили, що літак нібито був збитий Україною.
У Головному управлінні української розвідки натомість заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.