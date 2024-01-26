Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом: путин отрицает возможность "дружественного огня"

российский президент владимир путин заявил, что российские системы ПВО никогда не смогли бы сбить собственный самолет, поэтому ответственность за падение Ил-76 якобы лежит на Украине. Об этом российский диктатор заявил на встрече со студентами передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

путин подчеркнул, что самолет был сбит якобы западным вооружением, а российская система ПВО не могла этого сделать.

Наши ПВО по своим самолетом по определению наносить удары не могут.Там стоят системы свой-чужой и сколько оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы - уверяет российский диктатор.

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Дополнение

российский диктатор также уверяет, что самолет сбили американской или французской ракетой. По его словам, точные результаты предоставит российская экспертиза остатков самолета, которая завершится через несколько дней.

Напомним

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. в Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.