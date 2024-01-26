Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом: путин отрицает возможность "дружественного огня"

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  74250 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  107329 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  118366 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  156709 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  183024 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  179255 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  192840 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  196735 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168383 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155897 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом: путин отрицает возможность "дружественного огня"

Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом: путин отрицает возможность "дружественного огня"

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 17:25  •  6549 просмотра

Read in English

президент россии владимир путин заявил, что самолет Ил-76 не мог быть сбит россией, а был сбит западным оружием, возможно, американской или французской ракетой.

российский президент владимир путин заявил, что российские системы ПВО никогда не смогли бы сбить собственный самолет, поэтому ответственность за падение Ил-76 якобы лежит на Украине. Об этом российский диктатор заявил на встрече со студентами передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали 

путин  подчеркнул, что самолет был сбит якобы западным вооружением, а российская система ПВО не могла этого сделать.

Наши ПВО по своим самолетом по определению наносить удары не могут.Там стоят системы свой-чужой и сколько оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы

- уверяет российский диктатор.

"Сразу возникли параллели с Еленовкой. Мы это уже проходили" - Лубинец о реакции кремля на падение Ил-7625 январь 2024, 09:53 • 40776 просмотров

Дополнение

российский диктатор также уверяет, что самолет сбили американской или французской ракетой. По его словам, точные результаты предоставит российская экспертиза остатков самолета, которая завершится через несколько дней.

Напомним

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. в Минобороны рф  заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной. 

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом: путін заперечує можливість "дружнього вогню"
IL-76 crash near Belgorod: putin denies possibility of "friendly fire"
Новости по теме

Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом: путин отрицает возможность "дружественного огня"

президент россии владимир путин заявил, что самолет Ил-76 не мог быть сбит россией, а был сбит западным оружием, возможно, американской или французской ракетой.

Война •   •  6549 просмотра
Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом: путин отрицает возможность "дружественного огня"

Папа Франциск благословил украинских детей во время визита в Ватикан

Папа Франциск встретился с 17 детьми из вынужденных переселенцев и малообеспеченных семей в Украине. Понтифик благословил детей и подарил им сладости и крестики.

Общество •   •  5346 просмотра
Папа Франциск благословил украинских детей во время визита в Ватикан

россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду, обошлось без жертв - Днепропетровская ОВА

Община Марганца Никопольского района была дважды обстреляна российскими войсками. Несмотря на десяток выпущенных снарядов, человеческих жертв нет.

Война •   •  9718 просмотра
россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду, обошлось без жертв - Днепропетровская ОВА

Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

После мощного обстрела Харькова 23 января известный кот Степан попал в больницу из-за стресса. Сейчас он выздоравливает под профессиональным уходом, получает ежедневные процедуры и лекарства.

УНН Lite •   •  7498 просмотра
Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина

российский писатель Борис Акунин был объявлен в розыск министерством внутренних дел рф. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

Новости Мира •   •  8025 просмотра
В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина

В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине

Посольство Королевства Дания открыло офис в Николаеве и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг историческим событием.

Политика •   •  11316 просмотра
В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине

Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"

Министерство обороны Украины выиграло суд против ООО "Львовский арсенал", взыскав более 1,5 миллиарда гривен. Сейчас продолжаются судебные процессы по дополнительному взысканию еще 163 млн грн, а на активы предприятия наложен арест.

Война •   •  15317 просмотра
Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"

Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

российская армия атакует Херсон, в городе слышны взрывы. Жителям посоветовали искать безопасного места и избегать окон.

Война •   •  14399 просмотра
Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter). Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.

Война •   •  15073 просмотра
МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Политика •   •  13033 просмотра
Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба