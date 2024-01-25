"Сразу возникли параллели с Еленовкой. Мы это уже проходили" - Лубинец о реакции кремля на падение Ил-76

Реакция кремля относительно падения самолета "Ил-76" в белгородской области рф вызывает параллели с Еленовкой, где российские войска намеренно обстреляли колонию с украинскими пленными. Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, пишет УНН.

"На мой взгляд ярким является случай, когда рф заранее запланировала информационную кампанию против Украины. Потому что меня очень сильно удивила такие быстрые реакции со стороны рф. У меня сразу возникли параллели с Еленовкой. Такая же попытка обратиться к нашим стратегическим партнерам, таким образом дискредитировать военную помощь. У меня дежавю, мы это уже проходили", - рассказал Лубинец.

По его словам, предложение властей провести независимое расследование является справедливым.

Также Лубинец отметил, что сегодня планирует направить соответствующие запросы в ООН и в МККК.

"Юридическая четкая реакция со стороны Украины покажет, что мы не нарушаем Женевские конвенции как с военнопленными так и со всеми гражданами, которые находятся на территории нашего государства, даже если это россияне", - указал Лубинец.

Дополнение

Также Лубинец рассказал, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на российском самолете Ил-76, который разбился в белгородской области рф, находилось большое количество людей.