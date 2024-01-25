Україна не побачила жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей - Лубінець про нібито військополонених на "Іл-76"

Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на російському літаку Іл-76, який розбився в бєлгородській області рф, перебувала велика кількість людей, заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи відомо вже хто саме був у ворожому літаку, Лубінець відповів:

"Ні, невідомо. За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото/ відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були тіла − знову ж я не є експертом, − але якщо б у росіян були якісь фото/ відео, які б могли показати, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали. Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей − громадян України, чи не громадян України".

Доповнення

СБУ відкрила провадження через падіння літака вкс рф "Іл-76" у бєлгородській області. Наразі проводиться комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.

Контекст

24 січня у Корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. у Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста в рф намагається зʼясувати, хто перебував на борту російського літака Іл-76, який впав в бєлгоросдькій області. Однак, наразі інформації немає.

У Головному управлінні української розвідки також заявили, що наразі немає достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого російського літака Іл-76 та в якій кількості.