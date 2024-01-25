Украина не увидела никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей - Лубинец о якобы военнопленных на "Ил-76"

Украина пока не увидела никаких признаков того, что на российском самолете Ил-76, который разбился в белгородской области рф, находилось большое количество людей, заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

На вопрос, известно ли уже кто именно был во вражеском самолете, Лубинец ответил:

"Нет, неизвестно. По моей информации, я не могу сказать утвердительно, что там действительно были военнопленные. По тому анализу фото/видео, которые мы увидели в сети, если бы там были тела - опять же я не являюсь экспертом, - но если бы у россиян были какие-то фото/видео, которые бы могли показать, что там были наши военнопленные, то они бы их уже использовали. Мы не увидели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей - граждан Украины или не граждан Украины".

Дополнение

СБУ открыла производство из-за падения самолета вкс рф "Ил-76" в белгородской области. Сейчас проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета.

Контекст

24 января в Корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. в Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Делегация Международного комитета Красного Креста в рф пытается выяснить, кто находился на борту российского самолета Ил-76, который упал в белгородской области. Однако, пока информации нет.

В Главном управлении украинской разведки также заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.