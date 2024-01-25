"Відразу виниклі паралелі з Оленівкою. Ми це вже проходили" - Лубінець про реакцію кремля на падіння Іл-76
Київ • УНН
Швидка реакція кремля на збиття літака Іл-76 проводить паралелі з інцидентом в Оленівці, де російські війська обстріляли українську колонію, заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Реакція кремля щодо падіння літака "Іл-76" у бєлгородський області рф викликає паралелі з Оленівкою, де російські війська навмисно обстріляли колонію з українськими полоненими. Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, пише УНН.
"На мій погляд яскравим є випадок, коли рф заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України. Бо мене дуже сильно здивувала такі швидкі реакції з боку рф. В мене відразу виниклі паралелі з Оленівкою. Таке ж саме намагання звернутись до наших стратегічних партнерів, у такий спосіб дискредитувати військову допомогу. У мене дежавю, ми це вже проходили", - розповів Лубінець.
За його словами, пропозиція влади провести незалежне розслідування є слушною.
Також Лубінець зауважив, що сьогодні планує направити відповідні запити до ООН та до МКЧХ.
"Юридична чітка реакція з боку України покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції як з військовополоненими так і з усіма громадянами, які знаходяться на території нашої держави, навіть якщо це росіяни", - вказав Лубінець.
Доповнення
Також Лубінець розповів, що Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на російському літаку Іл-76, який розбився в бєлгородській області рф, перебувала велика кількість людей.