В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

следственный комитет рф показал неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76. Видео опубликовано в Telegram-канале следственного комитета, пишет УНН.

Детали

следственный комитет рф показал якобы кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который упал в белгородской области.

На кадрах видно, как к самолету подъезжают грузовики, но кто из них выходит и в каком количестве рассмотреть невозможно. Кроме того, нет информации о том, когда было снято видео и где именно.

Представители украинской власти пока не комментировали появление видео от ск рф.

Напомним

24 января в Корочанском районе Белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. в Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В Главном управлении украинской разведки взамен заявили, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

российский диктатор владимир путин заявил, что российские системы ПВО никогда не смогли бы сбить собственный самолет, поэтому ответственность за падение Ил-76 якобы лежит на Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов осудил ООН и Красный крест за бездействие в расследовании падения российского самолета Ил-76.