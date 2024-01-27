Буданов розповів, що йде підготовка до обміну військовополоненими, який може відбутися найближчим часом
Київ • УНН
Україна готується до обміну військовополоненими, хоча деталі катастрофи російського літака, на борту якого, як заявили росіяни, перебували українські військовополонені, залишаються нез'ясованими.
Україна продовжує роботу над підготовкою чергового обміну військовополоненими, який може відбутися найближчим часом. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
Все що можна робити – ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталося з цим епізодом – з часом ми дізнаємось
Деталі
Він додав, що жодна сторона не може відповісти що там сталося із літаком Іл-76, який розбився у росії і на якому, як стверджують росіяни, перевозили українських військовополонених.
Позиція росія зрозуміла - у всьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це, перш за все, те, що вони не показали поля, усипані трупами, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто, ситуація досить незрозуміла до кінця
Нагадаємо
За російськими даними, 24 січня у бєлгородській області рф розбився Іл-76, який використовують для перевезення військової техніки і десанту. Після того там заявили, що у літаку перебували військовополонені і через це росія відмінили подальші обміни.
Мав бути одним із найбільших за час війни: Юсов про зірваний обмін полоненими 24 січня26.01.24, 12:33 • 36625 переглядiв