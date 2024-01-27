Буданов рассказал, что идет подготовка к обмену военнопленными, который может состояться в ближайшее время

Украина продолжает работу над подготовкой очередного обмена военнопленными, который может состояться в ближайшее время. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Все что можно делать - мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится. А что произошло с этим эпизодом - со временем мы узнаем - сказал Буданов.

Детали

Он добавил, что ни одна сторона не может ответить что там произошло с самолетом Ил-76, который разбился в россии и на котором, как утверждают россияне, перевозили украинских военнопленных.

Позиция россия понятна - во всем обвинять Украину, при том, что есть ряд непонятных для такой позиции фактов. Это, прежде всего, то, что они не показали поля, усыпанные трупами, как должны были бы это показать для того, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет. То есть, ситуация достаточно непонятна до конца - сказал Буданов.

Напомним,

По российским данным, 24 января в белгородской области рф разбился Ил-76, который используют для перевозки военной техники и десанта. После того там заявили, что в самолете находились военнопленные и поэтому россияне отменили дальнейшие обмены.

Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января