Несмотря на инцидент с Ил-76: Украина продолжает переговоры об обмене пленными - Юсов
Киев • УНН
Несмотря на заявления россии о катастрофе Ил-76, Украина продолжает переговоры об обмене военнопленными и ожидает успешных результатов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Несмотря на заявления россии на фоне авиакатастрофы Ил-76, Украина продолжает переговоры об обмене военнопленных и ожидает успешных результатов. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.
Детали
По его словам, пока новой информации об инциденте с Ил-76 немного, но постоянно появляются новые данные.
Какой-то информации, которая бы существенно что-то нам сейчас сказала, нет, но появляются новые данные, которые помогают расследовать дальше. Пока могу сказать только так. Координационный штаб подтвердил, что эти списки, которые давала Россия, подтверждены, это действительно украинские пленные
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Он подчеркнул, что речь идет не о списках, обнародованных российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
В целом это российские официальные переговорщики, ссылаясь на те списки, подтвердили, что это именно так, что верифицируют как раз этих людей. Мы со своей стороны подтверждаем, что это украинские пленные, которые подавались на обмен. Переговоры ведутся, ожидаем обмен
Напомним,
По российским данным, 24 января в Белгородской области рф разбился Ил-76, который используют для перевозки военной техники и десанта. После того москва заявила, что в самолете находились военнопленные и поэтому россия отменила дальнейшие обмены.
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