Украина в ближайшее время получит $880 млн - Минфин

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил третий пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины. Пересмотром отмечен значительный прогресс Правительства Украины в выполнении мероприятий по программе EFF. Об этом сообщили в Минфине, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина выполнила все четыре структурные маяки, предусмотренные к третьему пересмотру. В частности, была принята Национальная стратегия доходов, разработана дорожная карта управления государственными инвестициями, наработаны меры по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года при условии такой необходимости и принято законодательство для усиления институциональной автономности и эффективности САП.

Сотрудничество с МВФ продолжает быть неотъемлемой частью в поддержке фискальной, монетарной стабильности и стимулирования экономического восстановления. Власти Украины прилагают максимум усилий для выполнения всех условий программы EFF. Важно, что это позволяет привлечь дополнительную финансовую помощь, однако, в первую очередь, внедрение всех этих мероприятий и политик нужно Украине. Каждый из структурных маяков является стабилизирующим фактором, позволяющим поддерживать устойчивость финансовой системы Украины, несмотря на войну. Благодарен Правительству Украины, Национальному банку Украины и МВФ за конструктивное сотрудничество на этом пути отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Почему это важно

Успешное завершение пересмотра открывает Украине путь к получению четвертого транша финансирования EFF объемом около 880 млн долларов США (663,9 млн СПЗ) уже в ближайшее время.

В Государственный бюджет Украины уже поступили три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 4,5 млрд долларов США. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине.

Справочно

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ). Эта программа является частью общего пакета международной поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов США.

Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования