Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  75170 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  106286 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  126745 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  112919 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  135067 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128549 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141954 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145430 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133584 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128465 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  290101 просмотра

Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования

Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования Украины на сумму $15,6 млрд, что позволит Украине получить следующий транш в размере около $880 млн для покрытия важных бюджетных расходов и поддержания макрофинансовой стабильности.

Экономика •   •  632 просмотра
Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования

Враг продвинулся под Авдеевкой - DeepState

По данным DeepState, по состоянию на полночь 22 марта враг продвинулся севернее Тоненького под Авдеевкой.

Война •   •  2329 просмотра
Враг продвинулся под Авдеевкой - DeepState

"Рокки" Макрон. В сеть попали фото президента Франции на боксерском ринге

Фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал в социальных сетях черно-белые фотографии, на которых он ожесточенно боксирует с боксерской грушей, за что получил прозвище "Рокки".

спорт •   •  3977 просмотра
"Рокки" Макрон. В сеть попали фото президента Франции на боксерском ринге

Родственники главы АМКУ Павла Кириленко приобрели недвижимости за последние четыре года на 70 млн гривен - "Схемы"

Журналисты-расследователи обнаружили, что родственники главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко за последние четыре года приобрели недвижимости на сумму около 70 миллионов гривен, что выглядит непропорционально его официальным доходам.

Экономика •   •  5355 просмотра
Родственники главы АМКУ Павла Кириленко приобрели недвижимости за последние четыре года на 70 млн гривен - "Схемы"

Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Украина победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:1 и вышла в финал плей-офф футбольного Евро-2024.

спорт •   •  6398 просмотра
Украина обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

Лидеры ЕС единодушно призвали к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и предоставлению гуманитарной помощи.

Война •   •  9961 просмотра
Лидеры ЕС впервые призвали к окончательному прекращению огня в Газе

Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах и выразил готовность расширять сотрудничество между двумя странами, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

политика •   •  9074 просмотра
Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах

Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов

В Песочине Харьковской области правоохранители разоблачили коррупционную схему в учебном центре для аграрного сектора, где руководство требовало взятки от учеников в дополнение к плате за обучение за выдачу удостоверений тракториста-машиниста без надлежащей подготовки.

Криминал и ЧП •   •  10314 просмотра
Разоблачена коррупционная схема: На Харьковщине за взятки выдавали права трактористов

29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

На смену предыдущей экспедиции на станцию "Академик Вернадский" прибыла 29-я Украинская антарктическая экспедиция, которая доставила 50 тонн груза и 140 тонн топлива на следующий год на судне "Ноосфера".

Общество •   •  11579 просмотра
29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина

36-летний мужчина получил минно-взрывную травму ноги после атаки российского беспилотника в селе Берислав Херсонской области.

Война •   •  14599 просмотра
В Бериславе в результате атаки российского беспилотника пострадал мужчина