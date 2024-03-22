Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы Механизма расширенного финансирования (EFF) Украины на всего 15,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это результат выполнения Украиной своих обязательств перед партнерами.

Ожидаем следующий транш финансовой поддержки объемом около 880 млн долларов. Это средства для покрытия важнейших бюджетных расходов. Они помогут нам и дальше сохранять макрофинансовую стабильность написал украинский премьер.

Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль