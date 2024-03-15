Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль

Украина ожидает получить на следующей неделе первые транши от Международного валютного фонда и Европейского союза. Об этом заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы работаем с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства для покрытия дефицита государственного бюджета. Напомню, что каждая гривна, которую мы забрали в бюджет, идет на поддержку наших Сил безопасности и обороны. Собственно социальные платежи, гуманитарные платежи, пенсии оплачиваются при поддержке наших партнеров. Это и программа МВФ. В этом году мы ожидаем получить 5,6 млрд гривен от МВФ. Надеюсь на следующей неделе ожидаем следующий транш - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что на следующей неделе ожидается первый транш от ЕС в рамках четырехлетней программы Ukraine Facility.

Напомним

Украина ожидает решения Совета директоров МВФ о предоставлении очередного транша объемом до 900 миллионов долларов в рамках программы EFF через неделю.