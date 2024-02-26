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Украина увеличит экспорт электроэнергии в страны ЕС до 550 МВт в час

Украина увеличит экспорт электроэнергии в страны ЕС до 550 МВт в час

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 21:53  •  10838 просмотра

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Украина увеличит максимальный экспорт электроэнергии в страны ЕС с 400 МВт в час до 550 МВт в час с 1 марта.

С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час. Об этом сообщил в соцсетях председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Решение приняли операторы энергосистем континентальной Европы ENTSO-E, увеличив экспортную способность межгосударственных интерконнекторов на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции.

Сегодня на форуме "Сделано в Украине" я сказал, что украинское электричество - популярный товар в Европе, который тоже можно промаркировать made in Ukraine. Сейчас Украина продает электроэнергию всем странам-соседям: в Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу и Молдову. И объемы экспорта с середины февраля постепенно растут, а импорта уменьшаются

написал Владимир Кудрицкий в Facebook.

Он подчеркнул, что торговля с другими странами с растущей долей экспорта - следствие того, что несмотря на разрушения, недостатки регулирования и долговые проблемы на рынке, энергосистема все же работает стабильно и является частью большой европейской континентальной сети.

Положительное решение ENTSO-E сегодня также свидетельствует, что мы продолжаем совершенствовать нашу энергосистему: выполняем технические условия европейских коллег для того, чтобы подготовить нашу энергетическую инфраструктуру к увеличенным объемам экспорта. ... Рост экспорта украинской электроэнергии - это один из показателей восстановления экономики страны

подчеркнул глава Укрэнерго

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