Україна збільшить експорт електроенергії до країн ЄС до 550 Мвт на годину
Київ • УНН
Україна збільшить максимальний експорт електроенергії до країн ЄС з 400 МВт на годину до 550 МВт на годину з 1 березня.
З 1 березня максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину. Про це повідомив у соцмережах голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький, передає УНН.
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Рішення ухвалили оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, збільшивши експортну спроможність міждержавних інтерконекторів на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції.
Сьогодні на форумі "Зроблено в Україні" я сказав, що українська електрика – популярний товар в Європі, який теж можна промаркувати made in Ukraine. Зараз Україна продає електроенергію всім країнам-сусідам: в Словаччину, Румунію, Угорщину, Польщу та Молдову. І обсяги експорту з середини лютого поступово зростають, а імпорту зменшуються
Він наголосив, що торгівля з іншими країнами зі зростаючою часткою експорту – наслідок того, що попри руйнування, вади регулювання і боргові проблеми на ринку, енергосистема все ж працює стабільно і є частиною великої європейської континентальної мережі.
Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту. ... Зростання експорту української електроенергії – це один з показників відновлення економіки країни
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