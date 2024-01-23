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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени

Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 16:10  •  2492 просмотра

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Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" передали, о мошенниках, которые якобы от имени компании пишут украинцам и выманивают у них личные данные. Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" пишет УНН.

Детали 

Осторожно! Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Подчеркиваем - "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение  

- отмечают в компании.

В "Укрэнерго" призывают украинцев не переходить ни по каким ссылкам и не заполнять никаких заявок, предложенных в таких объявлениях.

Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях

- пояснили в НЭК "Укрэнерго".

Также компания просит неравнодушных украинцев присылать жалобы на такие сообщения и не допускать их распространения среди друзей или знакомых.

Напомним

Вчера, 22 января, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о мошеннических сообщениях от якобы ГСЧС. 

В ведомстве отметили, что не осуществляли рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно.

Десятки инфицированных компьютеров: в Госспецсвязи рассказали о последствиях мошеннической рассылки от якобы ГСЧС22 январь 2024, 12:21 • 20522 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Обережно, шахраї: в "Укренерго" попередили про фейкову розсилку нібито від їх імені
Beware of fraudsters: Ukrenergo warns of fake mailing allegedly on its behalf
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Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени

Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.

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