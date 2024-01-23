Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" передали, о мошенниках, которые якобы от имени компании пишут украинцам и выманивают у них личные данные. Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" пишет УНН.

Детали

Осторожно! Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Подчеркиваем - "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение - отмечают в компании.

В "Укрэнерго" призывают украинцев не переходить ни по каким ссылкам и не заполнять никаких заявок, предложенных в таких объявлениях.

Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях - пояснили в НЭК "Укрэнерго".

Также компания просит неравнодушных украинцев присылать жалобы на такие сообщения и не допускать их распространения среди друзей или знакомых.

Напомним

Вчера, 22 января, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о мошеннических сообщениях от якобы ГСЧС.

В ведомстве отметили, что не осуществляли рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно.

Десятки инфицированных компьютеров: в Госспецсвязи рассказали о последствиях мошеннической рассылки от якобы ГСЧС