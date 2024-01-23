Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени
Киев • УНН
Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.
В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" передали, о мошенниках, которые якобы от имени компании пишут украинцам и выманивают у них личные данные. Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" пишет УНН.
Детали
Осторожно! Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Подчеркиваем - "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение
В "Укрэнерго" призывают украинцев не переходить ни по каким ссылкам и не заполнять никаких заявок, предложенных в таких объявлениях.
Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях
Также компания просит неравнодушных украинцев присылать жалобы на такие сообщения и не допускать их распространения среди друзей или знакомых.
Напомним
Вчера, 22 января, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о мошеннических сообщениях от якобы ГСЧС.
В ведомстве отметили, что не осуществляли рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно.
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Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени
Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.
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