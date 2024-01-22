В ДСНС попередили про шахрайські повідомлення щодо нібито плану евакуації українців
Київ • УНН
Шахрайські повідомлення про план евакуації українців, які нібито розсилає Державна служба з надзвичайних ситуацій, є справою рук кіберзлочинців, попереджає відомство.
Повідомлення, які почали отримувати українці щодо нібито плану евакуації - робота кібершахраїв, заявили в ДСНС, інформує УНН.
Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями! Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв!
У відомстві зазначили, що не здійснювали розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!.
Також закликали довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати, що вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.
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