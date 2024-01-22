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В ДСНС попередили про шахрайські повідомлення щодо нібито плану евакуації українців

В ДСНС попередили про шахрайські повідомлення щодо нібито плану евакуації українців

Київ • УНН

 • 18820 перегляди

Шахрайські повідомлення про план евакуації українців, які нібито розсилає Державна служба з надзвичайних ситуацій, є справою рук кіберзлочинців, попереджає відомство.

Повідомлення, які почали отримувати українці щодо нібито плану евакуації - робота кібершахраїв, заявили в ДСНС, інформує УНН

Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями! Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! 

- йдеться у повідомленні ДСНС.

У відомстві зазначили, що не здійснювали розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно!. 

Також закликали довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати, що  вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

В рф поширюють фейкове відео про постріл в працівника ТЦК – поліція закликає довіряти лише офіційним джерелам16.01.24, 18:25 • 31730 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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