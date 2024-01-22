В ГСЧС предупредили о мошеннических сообщениях о якобы плане эвакуации украинцев

Сообщения, которые начали получать украинцы о якобы плане эвакуации - работа кибермошенников, заявили в ГСЧС, информирует УНН.

Сегодня украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками! Официально сообщаем: это работа кибермошенников! - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что не осуществляли рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно!

Также призвали доверять только проверенным источникам и помнить, что вся актуальная информация всегда размещается на официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях.

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