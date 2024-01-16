В рф распространяют фейковое видео о выстреле в работника ТЦК - полиция призывает доверять только официальным источникам

российские медиа распространяют видео якобы момента выстрела в работника ТЦК якобы в ходе процесса вручения повесток. Национальная полиция Украины опровергла фейк и призвала не доверять враждебным источникам, передает УНН.

Детали

Во время мониторинга полицейские обнаружили в российских медиа видео продолжительностью две секунды, где якобы неизвестный стреляет в работника ТЦК во время вручения повестки. Пропагандисты отмечали, что якобы именно Национальная полиция опубликовала этот контент.

Однако это не соответствует действительности и в ходе предварительной проверки установлено, что указанное видео содержит признаки подделки. Например, не отражены характерные признаки, присущие выстрелу из огнестрельного оружия, одежда лица на видео не соответствует форме работника ТЦК и "водяной знак" на видео - подделка под вотермарку НПУ, и не соответствует той, которой маркируется официальное видео, отметили правоохранители.

Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК СП.

Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета