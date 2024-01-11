Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета
Киев • УНН
Центр стратегических коммуникаций опровергает распространенную российскими каналами фейковую информацию о том, что для доступа к медицинским услугам в Украине нужен военный билет.
российские Telegram-каналы, ссылаясь на несуществующее постановлением Кабмина, распространяют информацию о том, что в Украине без военного билета невозможно попасть к врачу. Этот фейк опровергли в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
В одной из больниц Киева вывесили объявление о том, что согласно постановлению Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года с 1 января 2024 года регистратура не выдает талоны к врачу без военного билета. Фотографию такого объявления распространяют российские Telegram-каналы,
Детали
Отмечается, что постановления Кабмина, на которое ссылаются пропагандисты, не существует. При этом в сообщениях не уточняют, в какой именно больнице сделали фото "объявления", что тоже свидетельствует о дезинформации.
Напомним
Как ранее писал УНН, россияне запустили в соцсетях новый фейк о том, что в Чернигове мужчин якобы заманивают в военкоматы обещая "помощь людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах".
К тому же не все мужчины являются военнообязанными. Поэтому требование для всех иметь военный билет - абсолютно нелогично.
Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления11 январь 2024, 11:48 • 16369 просмотров
Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета
Центр стратегических коммуникаций опровергает распространенную российскими каналами фейковую информацию о том, что для доступа к медицинским услугам в Украине нужен военный билет.
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