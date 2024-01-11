Спростовано ворожий фейк про неможливість потрапити до лікаря без військового квитка

російські Telegram-канали, посилаючись на неіснуючу постановою Кабміну, поширюють інформацію про те, що в Україні без військового квитка неможливо потрапити до лікаря. Цей фейк спростували в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

В одній з лікарень Києва вивісили оголошення про те, що згідно з постановою Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року з 1 січня 2024 року реєстратура не видає талони до лікаря без військового квитка. Фотографію такого оголошення поширюють російські Telegram-канали, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти, не існує. При цьому у дописах не уточнюють, в якій саме лікарні зробили фото "оголошення", що теж свідчить про дезінформацію.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, росіяни запустили в соцмережах новий фейк про те, що у Чернігові чоловіків нібито заманюють до військкоматів обіцяючи "допомогу людям, які опинилися у важких життєвих обставинах".

До того ж не всі чоловіки є військовозобовʼязаними. Тому вимога для всіх мати військовий квиток – абсолютно нелогічна.

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