В рф поширюють фейкове відео про постріл в працівника ТЦК – поліція закликає довіряти лише офіційним джерелам
Київ • УНН
Фейкове відео, яке поширюється в росії, нібито демонструє стрілянину в торговому центрі, є містифікацією, заявляють у Національній поліції України. Вони застерегли громадськість від довіри до неофіційних джерел і підтвердили, що відео містить явні ознаки підробки.
російські медіа поширюють відео нібито моменту пострілу в працівника ТЦК буцім-то у ході процесу вручення повісток. Національна поліція України спростувала фейк та закликала не довіряти ворожим джерелам, передає УНН.
Деталі
Під час моніторингу поліцейські виявили у російських медіа відео тривалістю дві секунди, де нібито невідомий стріляє в працівника ТЦК під час вручення повістки. Пропагандисти зазначали, що нібито саме Національна поліція опублікувала цей контент.
Проте це не відповідає дійсності та у ході попередньої перевірки встановлено, що вказане відео містить ознаки підробки. Наприклад не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї, одяг особи на відео не відповідає формі працівника ТЦК та "водяний знак" на відео – підробка під вотермарку НПУ, та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео, зазначили правоохоронці.
Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК СП.
Спростовано ворожий фейк про неможливість потрапити до лікаря без військового квитка11.01.24, 15:36 • 26034 перегляди