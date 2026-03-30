Украина тестирует новое поколение дронов-бомбардировщиков с защищенной связью и большей дальностью – Федоров

В Украине протестировали новое поколение дронов-бомбардировщиков, которые имеют большую дальность, повышенную грузоподъемность и защищенную связь. Испытания состоялись на полигоне Brave1. Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

По его словам, бомбардировщики стали одной из ключевых инноваций на поле боя, поскольку позволяют эффективно уничтожать пехоту, технику и укрепления, а также выполнять логистические задачи.

Новые разработки позволяют операторам работать с более безопасных позиций благодаря защищенной связи и увеличенной дальности полета.

В тестированиях приняли участие 18 команд, которые создают решения под конкретные потребности фронта – написал министр.

Среди представленных разработок:

малые бомбардировщики — быстрые и маневренные, способные переносить несколько килограммов и эффективно работать по пехоте и легкой технике;

тяжелые бомбардировщики — с нагрузкой в десятки килограммов для поражения тяжелой техники, укреплений и выполнения логистических миссий.

Каждый дрон проходил испытания на дальность до 20 км в условиях радиоэлектронной борьбы, поражения цели и возвращения на базу. Основной акцент сделан на устойчивости и защищенности связи.

По итогам тестов уже определены разработки, готовые к применению в сложных условиях. Следующий этап – боевые испытания, масштабирование наиболее эффективных решений и поставка их на фронт.

