Украина тестирует новое поколение дронов-бомбардировщиков с защищенной связью и большей дальностью – Федоров

ukenru
Эксклюзив
17:17 • 4596 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
15:29 • 18283 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
13:48 • 17311 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
12:43 • 19815 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 24279 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 29439 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 23613 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11536 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26097 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39723 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.1м/с
70%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михеил Саакашвили
Музыкант
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Болгария
Франция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Audi Q5

Украина тестирует новое поколение дронов-бомбардировщиков с защищенной связью и большей дальностью – Федоров

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

На полигоне Brave1 18 команд протестировали малые и тяжелые дроны с защищенной связью. Новые разработки способны нести десятки килограммов и работать под РЭБ.

В Украине протестировали новое поколение дронов-бомбардировщиков, которые имеют большую дальность, повышенную грузоподъемность и защищенную связь. Испытания состоялись на полигоне Brave1. Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

По его словам, бомбардировщики стали одной из ключевых инноваций на поле боя, поскольку позволяют эффективно уничтожать пехоту, технику и укрепления, а также выполнять логистические задачи.

Новые разработки позволяют операторам работать с более безопасных позиций благодаря защищенной связи и увеличенной дальности полета.

В тестированиях приняли участие 18 команд, которые создают решения под конкретные потребности фронта 

– написал министр. 

Среди представленных разработок:

  • малые бомбардировщики — быстрые и маневренные, способные переносить несколько килограммов и эффективно работать по пехоте и легкой технике;
    • тяжелые бомбардировщики — с нагрузкой в десятки килограммов для поражения тяжелой техники, укреплений и выполнения логистических миссий.

      Каждый дрон проходил испытания на дальность до 20 км в условиях радиоэлектронной борьбы, поражения цели и возвращения на базу. Основной акцент сделан на устойчивости и защищенности связи.

      По итогам тестов уже определены разработки, готовые к применению в сложных условиях. Следующий этап – боевые испытания, масштабирование наиболее эффективных решений и поставка их на фронт.

      Андрей Тимощенков

      Война в УкраинеТехнологии
      Техника
      Военное положение
      Война в Украине
      Михаил Федоров
      Украина