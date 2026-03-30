Україна тестує нове покоління дронів-бомберів із захищеним зв’язком і більшою дальністю – Федоров

Ексклюзив
17:17 • 6248 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
15:29 • 21256 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
13:48 • 18643 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 21080 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 25364 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 29899 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 23964 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11603 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26160 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39763 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Популярнi новини
ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну 30 березня, 10:07 • 20966 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 41423 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 33593 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 24634 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto14:18 • 18930 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент15:29 • 21274 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto14:18 • 19144 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 33801 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 41632 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 55730 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 6418 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні15:06 • 8912 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ13:44 • 10901 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 24809 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 39198 перегляди
Україна тестує нове покоління дронів-бомберів із захищеним зв’язком і більшою дальністю – Федоров

Київ • УНН

 • 2070 перегляди

На полігоні Brave1 18 команд протестували малі та важкі дрони з захищеним зв'язком. Нові розробки здатні нести десятки кілограмів і працювати під РЕБ.

Україна тестує нове покоління дронів-бомберів із захищеним зв’язком і більшою дальністю – Федоров

В Україні протестували нове покоління дронів-бомберів, які мають більшу дальність, підвищену вантажопідйомність та захищений зв’язок. Випробування відбулися на полігоні Brave1. Про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.

За його словами, бомбери стали однією з ключових інновацій на полі бою, оскільки дозволяють ефективно знищувати піхоту, техніку та укріплення, а також виконувати логістичні завдання.

Нові розробки дають змогу операторам працювати з безпечніших позицій завдяки захищеному зв’язку та збільшеній дальності польоту.

Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППО27.03.26, 13:01 • 15013 переглядiв

У тестуваннях взяли участь 18 команд, які створюють рішення під конкретні потреби фронту 

– написав міністр. 

Серед представлених розробок:

  • малі бомбери — швидкі та маневрені, здатні переносити кілька кілограмів і ефективно працювати по піхоті та легкій техніці;
    • важкі бомбери — із навантаженням у десятки кілограмів для ураження важкої техніки, укріплень та виконання логістичних місій.

      Кожен дрон проходив випробування на дальність до 20 км в умовах радіоелектронної боротьби, ураження цілі та повернення на базу. Основний акцент зроблено на стійкості та захищеності зв’язку.

      За підсумками тестів уже визначено розробки, готові до застосування в складних умовах. Наступний етап – бойові випробування, масштабування найефективніших рішень і постачання їх на фронт.

      Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров29.03.26, 18:35 • 14035 переглядiв

      Андрій Тимощенков

      Війна в Україні • Технології
      Техніка
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Михайло Федоров
      Україна