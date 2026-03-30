Україна тестує нове покоління дронів-бомберів із захищеним зв’язком і більшою дальністю – Федоров

В Україні протестували нове покоління дронів-бомберів, які мають більшу дальність, підвищену вантажопідйомність та захищений зв’язок. Випробування відбулися на полігоні Brave1. Про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.

За його словами, бомбери стали однією з ключових інновацій на полі бою, оскільки дозволяють ефективно знищувати піхоту, техніку та укріплення, а також виконувати логістичні завдання.

Нові розробки дають змогу операторам працювати з безпечніших позицій завдяки захищеному зв’язку та збільшеній дальності польоту.

У тестуваннях взяли участь 18 команд, які створюють рішення під конкретні потреби фронту – написав міністр.

Серед представлених розробок:

малі бомбери — швидкі та маневрені, здатні переносити кілька кілограмів і ефективно працювати по піхоті та легкій техніці;

важкі бомбери — із навантаженням у десятки кілограмів для ураження важкої техніки, укріплень та виконання логістичних місій.

Кожен дрон проходив випробування на дальність до 20 км в умовах радіоелектронної боротьби, ураження цілі та повернення на базу. Основний акцент зроблено на стійкості та захищеності зв’язку.

За підсумками тестів уже визначено розробки, готові до застосування в складних умовах. Наступний етап – бойові випробування, масштабування найефективніших рішень і постачання їх на фронт.

