Украина стала ассоциированным членом крупнейшей организации офицеров резерва НАТО

ukenru
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
18:24 • 44735 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
15:47 • 84487 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
15:08 • 92129 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 101422 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 104330 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 105854 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 120423 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 132774 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 131923 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 133099 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

31 января, 09:52 • 85638 просмотра
НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

31 января, 10:15 • 101438 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 111692 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

15:00 • 101997 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

17:08 • 59305 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

17:08 • 59305 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

15:00 • 101997 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 132079 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 147907 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 256566 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

18:24 • 44735 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

14:22 • 54581 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 111692 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 118314 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 118945 просмотра
Актуальное
Украина стала ассоциированным членом крупнейшей организации офицеров резерва НАТО

Украина стала ассоциированным членом крупнейшей организации офицеров резерва НАТО

Киев  •  УНН

 • 9435 просмотра

Read in English

Украина присоединилась к Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) как ассоциированный член. Решение было единогласно поддержано руководителями национальных ассоциаций офицеров резерва стран НАТО.

Украина приобрела ассоциированное членство в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО - Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет УНН.

По данным ведомства, решение о присоединении Украины было единогласно поддержано руководителями национальных ассоциаций офицеров резерва стран Североатлантического альянса. Сейчас среди государств-партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия имеют статус ассоциированных членов CIOR.

"Это исторический шаг, который должен был состояться еще 23 года назад. Присоединение к CIOR открывает для Украины новые возможности, прежде всего - в развитии сил резерва и углублении сотрудничества с НАТО", - отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, который возглавил украинскую делегацию в Брюсселе.

Мельник также подчеркнул о готовности Украины не только перенимать лучшие практики союзников, но и делиться собственным уникальным опытом в подготовке резервистов и организации обороны.

Президент CIOR полковник Йорн Буо поздравил Украину с приобретением ассоциированного членства. Он отметил важность обмена знаниями и навыками между резервистами стран НАТО и государств-партнеров.

"Мы искренне приветствуем украинских резервистов в нашем сообществе. Нам есть чему учиться друг у друга, а обмен ценностями, знаниями, навыками и бесценным реальным опытом принесет пользу всем участникам и укрепит основы наших свобод и безопасности", - подчеркнул он.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
avstriyaАвстрия
shveitsariyaШвейцария
bryusselБрюссель
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы