Украина стала ассоциированным членом крупнейшей организации офицеров резерва НАТО
Киев • УНН
Украина присоединилась к Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) как ассоциированный член. Решение было единогласно поддержано руководителями национальных ассоциаций офицеров резерва стран НАТО.
Украина приобрела ассоциированное членство в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО - Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет УНН.
По данным ведомства, решение о присоединении Украины было единогласно поддержано руководителями национальных ассоциаций офицеров резерва стран Североатлантического альянса. Сейчас среди государств-партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия имеют статус ассоциированных членов CIOR.
"Это исторический шаг, который должен был состояться еще 23 года назад. Присоединение к CIOR открывает для Украины новые возможности, прежде всего - в развитии сил резерва и углублении сотрудничества с НАТО", - отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, который возглавил украинскую делегацию в Брюсселе.
Мельник также подчеркнул о готовности Украины не только перенимать лучшие практики союзников, но и делиться собственным уникальным опытом в подготовке резервистов и организации обороны.
Президент CIOR полковник Йорн Буо поздравил Украину с приобретением ассоциированного членства. Он отметил важность обмена знаниями и навыками между резервистами стран НАТО и государств-партнеров.
"Мы искренне приветствуем украинских резервистов в нашем сообществе. Нам есть чему учиться друг у друга, а обмен ценностями, знаниями, навыками и бесценным реальным опытом принесет пользу всем участникам и укрепит основы наших свобод и безопасности", - подчеркнул он.