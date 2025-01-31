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Україна стала асоційованим членом найбільшої організації офіцерів резерву НАТО

Україна стала асоційованим членом найбільшої організації офіцерів резерву НАТО

Київ • УНН

 • 50628 перегляди

Україна приєдналася до Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) як асоційований член. Рішення було одноголосно підтримано керівниками національних асоціацій офіцерів резерву країн НАТО.

Україна набула асоційованого членства в найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО – Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR). Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, пише УНН.

За даними відомства, рішення про приєднання України було одноголосно підтримане керівниками національних асоціацій офіцерів резерву країн Північноатлантичного альянсу. Нині серед держав-партнерів НАТО лише Україна, Швейцарія та Австрія мають статус асоційованих членів CIOR.

"Це історичний крок, який мав відбутися ще 23 роки тому. Приєднання до CIOR відкриває для України нові можливості, перш за все – у розвитку сил резерву та поглибленні співпраці з НАТО", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який очолив українську делегацію в Брюсселі.

Мельник також підкреслив про готовність України не лише переймати найкращі практики союзників, а й ділитися власним унікальним досвідом у підготовці резервістів та організації оборони.

Президент CIOR полковник Йорн Буо привітав Україну з набуттям асоційованого членства. Він відзначив про важливість обміну знаннями та навичками між резервістами країн НАТО та держав-партнерів.

"Ми щиро вітаємо українських резервістів у нашій спільноті. Нам є чому вчитися одне в одного, а обмін цінностями, знаннями, навичками та безцінним реальним досвідом принесе користь усім учасникам і зміцнить основи наших свобод та безпеки", – наголосив він.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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