Украина с 1 января 2025 года станет государством-участником МУС
Киев • УНН
Украина станет 125-м государством-участником Международного уголовного суда с 1 января 2025 года. В Нью-Йорке была официально депонирована ратификационная грамота Римского статута МУС.
С 2025 года Украина станет 125-м государством - участником МУС, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По данным ОП, в Нью-Йорке заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая и Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица официально депонировали ратификационную грамоту Римского статута Международного уголовного суда.
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Это означает, что с 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством - участником МУС.
Это знаковое событие для Украины. Мы завершили длительный процесс ратификации этого важного инструмента и наконец полноценно приобщаемся к работе ключевого мирового органа уголовного правосудия
Добавим
Украина подписала Римский статут еще в 2000 году. За его ратификацию Верховная Рада проголосовала в этом году 21 августа, а в День Независимости Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
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