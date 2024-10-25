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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина с 1 января 2025 года станет государством-участником МУС

Украина с 1 января 2025 года станет государством-участником МУС

Киев  •  УНН

17:34 • 3554 просмотра

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Украина станет 125-м государством-участником Международного уголовного суда с 1 января 2025 года. В Нью-Йорке была официально депонирована ратификационная грамота Римского статута МУС.

С 2025 года Украина станет 125-м государством - участником МУС, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, в Нью-Йорке заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая и Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица официально депонировали ратификационную грамоту Римского статута Международного уголовного суда.

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Это означает, что с 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством - участником МУС.

Это знаковое событие для Украины. Мы завершили длительный процесс ратификации этого важного инструмента и наконец полноценно приобщаемся к работе ключевого мирового органа уголовного правосудия 

- отметила Ирина Мудрая.

Добавим

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году. За его ратификацию Верховная Рада проголосовала в этом году 21 августа, а в День Независимости Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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