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MIM-104 Patriot

Україна з 1 січня 2025 року стане державою-учасницею МКС

Київ • УНН

 • 16283 перегляди

Україна стане 125-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду з 1 січня 2025 року. В Нью-Йорку було офіційно депоновано ратифікаційну грамоту Римського статуту МКС.

Україна з 1 січня 2025 року стане державою-учасницею МКС

З 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними ОП, у Нью-Йорку заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра і Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця офіційно депонували ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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Це означає, що з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС.

Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя 

– зазначила Ірина Мудра.

Додамо

Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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