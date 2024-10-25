Україна з 1 січня 2025 року стане державою-учасницею МКС
Київ • УНН
Україна стане 125-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду з 1 січня 2025 року. В Нью-Йорку було офіційно депоновано ратифікаційну грамоту Римського статуту МКС.
З 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
За даними ОП, у Нью-Йорку заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра і Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця офіційно депонували ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
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Це означає, що з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС.
Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя
Додамо
Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
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