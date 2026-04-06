Украина разрабатывает более дешевую альтернативу Patriot: новую систему ПВО могут представить до 2027 года - Reuters
Киев • УНН
Компания Fire Point создает новую систему ПВО стоимостью менее 1 млн долларов за выстрел. Первые испытания против баллистических целей запланированы на 2027 год.
Украинская компания-разработчик ракет работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, которая может стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Речь идет о компании Fire Point, которая производит крылатую ракету Flamingo. Сейчас она ведет переговоры с европейскими партнерами о запуске новой системы ПВО уже в следующем году.
Главная цель – существенно снизить стоимость перехвата баллистических ракет.
Если мы сможем уменьшить стоимость перехвата до менее чем 1 млн долларов, это станет настоящим прорывом в сфере ПВО
По его словам, первый перехват баллистической цели новой системой планируется в конце 2027 года.
Разработка происходит на фоне дефицита ракет к системам Patriot, которые активно используются в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке.
Ожидается, что новая система может стать более доступным решением для стран, которые нуждаются в эффективной защите от ракетных атак.
