Украина разрабатывает более дешевую альтернативу Patriot: новую систему ПВО могут представить до 2027 года - Reuters

ukenru
12:42 • 1776 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
09:58 • 11147 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
08:23 • 19983 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 23918 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08 • 28652 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 52804 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 93843 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 115256 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 116325 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 99631 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5м/с
67%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Блогеры
Кэтрин, принцесса Уэльская
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Украина разрабатывает более дешевую альтернативу Patriot: новую систему ПВО могут представить до 2027 года - Reuters

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Компания Fire Point создает новую систему ПВО стоимостью менее 1 млн долларов за выстрел. Первые испытания против баллистических целей запланированы на 2027 год.

Украинская компания-разработчик ракет работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, которая может стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет о компании Fire Point, которая производит крылатую ракету Flamingo. Сейчас она ведет переговоры с европейскими партнерами о запуске новой системы ПВО уже в следующем году.

Главная цель – существенно снизить стоимость перехвата баллистических ракет.

Если мы сможем уменьшить стоимость перехвата до менее чем 1 млн долларов, это станет настоящим прорывом в сфере ПВО

- заявил соучредитель компании Денис Штиллерман.

По его словам, первый перехват баллистической цели новой системой планируется в конце 2027 года.

Разработка происходит на фоне дефицита ракет к системам Patriot, которые активно используются в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке.

Ожидается, что новая система может стать более доступным решением для стран, которые нуждаются в эффективной защите от ракетных атак.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Reuters
MIM-104 Patriot
Украина