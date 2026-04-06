Україна розробляє дешевшу альтернативу Patriot: нову систему ППО можуть представити до 2027 року - Reuters
Київ • УНН
Компанія Fire Point створює нову систему ППО вартістю менше 1 млн доларів за постріл. Перші випробування проти балістичних цілей заплановані на 2027 рік.
Українська компанія-розробник ракет працює над створенням нової системи протиповітряної оборони, яка може стати дешевшою альтернативою американським комплексам Patriot. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Йдеться про компанію Fire Point, яка виробляє крилату ракету Flamingo. Наразі вона веде переговори з європейськими партнерами щодо запуску нової системи ППО вже наступного року.
Головна мета – суттєво знизити вартість перехоплення балістичних ракет.
Якщо ми зможемо зменшити вартість перехоплення до менш ніж 1 млн доларів, це стане справжнім проривом у сфері ППО
За його словами, перше перехоплення балістичної цілі новою системою планується наприкінці 2027 року.
Розробка відбувається на тлі дефіциту ракет до систем Patriot, які активно використовуються у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході.
Очікується, що нова система може стати більш доступним рішенням для країн, які потребують ефективного захисту від ракетних атак.
