Україна розробляє дешевшу альтернативу Patriot: нову систему ППО можуть представити до 2027 року - Reuters

12:42 • 1888 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
09:58 • 11257 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
08:23 • 20061 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 24002 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 28721 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 52852 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 93874 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 115339 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 116326 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 99636 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto6 квітня, 03:51 • 22920 перегляди
Катарські танкери з СПГ застрягли в Азії через зупинку експорту та блокування Ормузької протокиPhoto6 квітня, 04:36 • 12716 перегляди
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШPhoto6 квітня, 04:51 • 17261 перегляди
Президент Південної Кореї перепросив КНДР за вторгнення дронів6 квітня, 05:01 • 11082 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto10:09 • 15461 перегляди
Публікації
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo11:53 • 6682 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto10:09 • 15819 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 115340 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 115658 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 120967 перегляди
Україна розробляє дешевшу альтернативу Patriot: нову систему ППО можуть представити до 2027 року - Reuters

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Компанія Fire Point створює нову систему ППО вартістю менше 1 млн доларів за постріл. Перші випробування проти балістичних цілей заплановані на 2027 рік.

Українська компанія-розробник ракет працює над створенням нової системи протиповітряної оборони, яка може стати дешевшою альтернативою американським комплексам Patriot. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Йдеться про компанію Fire Point, яка виробляє крилату ракету Flamingo. Наразі вона веде переговори з європейськими партнерами щодо запуску нової системи ППО вже наступного року.

Головна мета – суттєво знизити вартість перехоплення балістичних ракет.

Якщо ми зможемо зменшити вартість перехоплення до менш ніж 1 млн доларів, це стане справжнім проривом у сфері ППО

- заявив співзасновник компанії Денис Штіллерман.

За його словами, перше перехоплення балістичної цілі новою системою планується наприкінці 2027 року.

Розробка відбувається на тлі дефіциту ракет до систем Patriot, які активно використовуються у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході.

Очікується, що нова система може стати більш доступним рішенням для країн, які потребують ефективного захисту від ракетних атак.

Чому Україна зараз фактично не може отримати комплекси ПРО THAAD, про які говорив Зеленський05.04.26, 03:57 • 4702 перегляди

Андрій Тимощенков

Війна в Україні, Технології
Техніка
Війна в Україні
Reuters
MIM-104 Patriot
Україна