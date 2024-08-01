Украина рассчитывает, что 50 млрд долларов от российских конфискованных активов будут доступны уже в конце этого года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису во время телефонного разговора, о котором сообщил в четверг, пишет УНН.

Обсудили решение саммита G7 о предоставлении Украине 50 млрд долларов от российских конфискованных активов. Благодаря этому важному решению мы сможем пройти следующий год. Благодарны ЕС и лично Валдису Домбровскису за лидерство в этом вопросе. Рассчитываем, что уже в конце этого года эти средства будут доступны Украине - написал Шмыгаль в Telegram.

Шмигаль - віцепрезиденту Єврокомісії: санкції України не порушують Угоду про асоціацію, а реакція Словаччини та Угорщини вкрай політизована