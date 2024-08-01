Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, где сообщил, что введенные Украиной энергетические санкции не нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, реакция Словакии и Венгрии политизирована, а Украина открыта к сотрудничеству. Стороны также обсудили получение Украиной 50 млрд долларов от российских активов и программу Ukraine Facility, отметил глава правительства, пишет УНН.

Провели сегодня телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, обсудили вопросы энергетических санкций и получения Украиной 50 млрд долларов от использования российских смороженных активов.

Сообщил, что введенные Украиной санкции не нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон является крайне политизированной и манипулятивной. Украина всегда открыта к конструктивному сотрудничеству со странами-членами ЕС, в частности с Венгрией и Словакией. Мы уверены, что настоящую угрозу этим странам несет россия, которая путем энергетического шантажа пытается избежать справедливых санкций. И мы благодарны Еврокомиссии за политику ограничения российских энергоресурсов и поддержку стран ЕС, которые активно диверсифицируют свои энергетические потоки - сообщил Шмыгаль.

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Также, по его словам, обсудили решение саммита G7 о предоставлении Украине 50 млрд долларов от российских конфискованных активов. "Благодаря этому важному решению мы сможем пройти следующий год. Благодарны ЕС и лично Валдису Домбровскису за лидерство в этом вопросе. Рассчитываем, что уже в конце этого года эти средства будут доступны Украине", - отметил Премьер.

Также Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию за уже полученные 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. "Всего в этом году по программе рассчитываем получить 16 млрд евро и аналогичную сумму - в следующем году. Эта помощь имеет решающее значение для обеспечения устойчивости и стабильности Украины в условиях полномасштабной войны", - сообщил глава правительства.

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