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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Санкции Украины против «лукойла»: Венгрия обвинила Киев в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС

Санкции Украины против «лукойла»: Венгрия обвинила Киев в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 15:41  •  11704 просмотра

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Венгрия проводит консультации с ЕС из-за прекращения Украиной транзита нефти 'Лукойла'. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал это нарушением Соглашения об ассоциации и угрозой энергобезопасности.

Будапешт проводит консультации с Европейским Союзом в связи с тем, что транзит нефти российского "Лукойла" через Украину приостановился. Об этом заявил глава МЗС Венгрии Петер Сийярто, пишет Magyar Nemzet, передает УНН.

Детали

По словам Сийярто, решение Украины внести "Лукойл" в свой санкционный список, что и привело к приостановке транзита нефти, "фундаментально угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".

Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского Союза, которая одним решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти в две страны-члена ЕС. Такое решение Украины является явным нарушением Соглашения об ассоциации

- уверен венгерский чиновник. 

Словацкий премьер Фицо раскритиковал санкции Украины против "лукойла"21 июля 2024, 07:41 • 101587 просмотров

Глава венгерского МИД объяснил, что в таких случаях страны ЕС могут немедленно начать процедуру консультаций, где Европейская комиссия должна представлять пострадавшую страну-члена, а в перспективе дело может дойти до арбитража.

Он отметил, что пока дело все еще находится на стадии консультаций, не приведя других подробностей.

Напомним

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика "лукойл" после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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