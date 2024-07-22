Санкции Украины против «лукойла»: Венгрия обвинила Киев в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС
Киев • УНН
Венгрия проводит консультации с ЕС из-за прекращения Украиной транзита нефти 'Лукойла'. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал это нарушением Соглашения об ассоциации и угрозой энергобезопасности.
Будапешт проводит консультации с Европейским Союзом в связи с тем, что транзит нефти российского "Лукойла" через Украину приостановился. Об этом заявил глава МЗС Венгрии Петер Сийярто, пишет Magyar Nemzet, передает УНН.
Детали
По словам Сийярто, решение Украины внести "Лукойл" в свой санкционный список, что и привело к приостановке транзита нефти, "фундаментально угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".
Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского Союза, которая одним решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти в две страны-члена ЕС. Такое решение Украины является явным нарушением Соглашения об ассоциации
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Глава венгерского МИД объяснил, что в таких случаях страны ЕС могут немедленно начать процедуру консультаций, где Европейская комиссия должна представлять пострадавшую страну-члена, а в перспективе дело может дойти до арбитража.
Он отметил, что пока дело все еще находится на стадии консультаций, не приведя других подробностей.
Напомним
Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика "лукойл" после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.