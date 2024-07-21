Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем раскритиковал включение Украиной российской нефтяной компании "лукойл" в санкционный список. Об этом сообщает TASR со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства, передает УНН.

Детали

Фицо считает, что введение санкций против "лукойла" вредит не россии, а некоторым странам ЕС. Он заявил, что "Словакия не намерена быть заложницей украинско-российских отношений". Также отметил, что решение Украины о блокировании транзита "лукойла" приведет к тому, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который входит в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки.

Это повлияет не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на заводе Slovnaft, в Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления - сказал Фицо.

В офисе Шмыгаля заявление Фицо пока не комментировали.

Напомним

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика "лукойл" после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.

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