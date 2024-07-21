Роберт Фицо заявил, что санкции против "лукойла" вредят некоторым странам ЕС, а не России. Он говорит, что это может привести к сокращению поставок нефти на завод Slovnaft и повлиять на поставки в Украину.
Премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем раскритиковал включение Украиной российской нефтяной компании "лукойл" в санкционный список. Об этом сообщает TASR со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства, передает УНН.
Детали
Фицо считает, что введение санкций против "лукойла" вредит не россии, а некоторым странам ЕС. Он заявил, что "Словакия не намерена быть заложницей украинско-российских отношений". Также отметил, что решение Украины о блокировании транзита "лукойла" приведет к тому, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который входит в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки.
Это повлияет не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на заводе Slovnaft, в Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления
В офисе Шмыгаля заявление Фицо пока не комментировали.
Напомним
Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика "лукойл" после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.
Politico: Венгрии грозит топливный кризис21 июля 2024, 02:37 • 68003 просмотра