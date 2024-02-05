Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Сегодня в Киеве проведен третий раунд переговоров с Нидерландами по двусторонним гарантиям безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Он поблагодарил нидерландскую сторону за одобрение ЕС 1 февраля чрезвычайно важного решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером до 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

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"Стала поддержка и сплоченность ЕС критически важны для нашей экономической и финансовой стабильности, как и военная помощь и санкционное давление на агрессора. Все это приближает нашу общую победу", - подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны основательно обсудили доработанный проект соответствующего соглашения по безопасности и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

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Участники отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения.