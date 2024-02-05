Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії

ukenru
29 березня, 19:41 • 40306 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 92542 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113973 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115962 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230856 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156321 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146915 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132900 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121706 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112862 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
84 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40677 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48534 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 35886 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39198 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43351 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230858 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385097 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440364 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448750 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113974 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130454 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124652 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98547 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107775 перегляди
Актуальне
Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії

Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії

Київ • УНН

 • 37715 перегляди

Україна та Нідерланди провели в Києві переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки та обговорили переглянутий проект угоди. Учасники відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди.

Сьогодні в Києві проведено третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Він подякував нідерландській стороні за схвалення ЄС 1 лютого надзвичайно важливого рішення щодо створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility розміром до 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

Зеленський прийняв голову МЗС Канади: обговорили безпекові гарантії для України02.02.24, 15:12 • 25046 переглядiв

"Стала підтримка та згуртованість ЄС є критично важливими для нашої економічної та фінансової стабільності, як і військова допомога та санкційний тиск на агресора. Усе це наближає нашу спільну перемогу", – наголосив Ігор Жовква.

Сторони ґрунтовно обговорили доопрацьований проєкт відповідної безпекової угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

Україна розпочала переговори про безпекові гарантії з Румунією14.01.24, 16:15 • 39094 перегляди

Учасники відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаКиїв
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
niderlandyНідерланди
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18