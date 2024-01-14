Україна розпочала переговори про безпекові гарантії з Румунією

Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії для нашої країни. Як пише УНН, про це повідомляє Офіс президента.

Деталі

Уточнюється, що на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі українська сторона за участю керівника ОП Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Переговори розпочато на виконання доручення Глави Української держави Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року