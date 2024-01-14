Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Румынией

Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности для нашей страны. Как пишет УНН, об этом сообщает Офис президента.

Детали

Уточняется, что на полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации Формулы мира в швейцарском Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.

Переговоры начаты во исполнение поручения Главы Украинского государства Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Это стало логическим продолжением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом во исполнение Совместной декларации лидеров обоих государств от 10 октября 2023 года - говорится в сообщении.

Как добавили в ОП, Румыния стала девятой страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности, и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также его европейского и евроатлантического пути.

Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров.

Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак