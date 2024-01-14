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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Румынией

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 14:15  •  15088 просмотра

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В Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.

Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности для нашей страны. Как пишет УНН, об этом сообщает Офис президента.

Детали

Уточняется, что на полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации Формулы мира в швейцарском Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.

Переговоры начаты во исполнение поручения Главы Украинского государства Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Это стало логическим продолжением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом во исполнение Совместной декларации лидеров обоих государств от 10 октября 2023 года

- говорится в сообщении.

Как добавили в ОП, Румыния стала девятой страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности, и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также его европейского и евроатлантического пути.

Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров.

Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак14 январь 2024, 10:55 • 25131 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Україна розпочала переговори про безпекові гарантії з Румунією
Ukraine starts negotiations on security guarantees with Romania
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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Румынией

В Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.

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