Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Румынией
Киев • УНН
В Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.
Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о гарантиях безопасности для нашей страны. Как пишет УНН, об этом сообщает Офис президента.
Детали
Уточняется, что на полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации Формулы мира в швейцарском Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.
Переговоры начаты во исполнение поручения Главы Украинского государства Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Это стало логическим продолжением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом во исполнение Совместной декларации лидеров обоих государств от 10 октября 2023 года
Как добавили в ОП, Румыния стала девятой страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности, и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также его европейского и евроатлантического пути.
Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров.
Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак14 январь 2024, 10:55 • 25131 просмотр
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Румынией
В Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.
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