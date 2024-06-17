Украина призывает держателей облигаций принять сокращение долга на более чем 20 млрд долл. - FT

Украина призвала держателей международных облигаций согласиться на существенное сокращение долга на сумму более 20 миллиардов долларов, чтобы помочь стране, после того, как первоначальные переговоры всего за несколько месяцев до окончания срока моратория на выплаты не привели к соглашению, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Владельцы облигаций отклонили предложение Украины уменьшить стоимость облигаций в иностранной валюте на уровне до 60 процентов на переговорах в этом месяце, как указывает издание, сообщило министерство финансов страны в понедельник.

Правительство Украины, как отмечается, столкнулось со сжатыми сроками для обеспечения реструктуризации долга, необходимой для того, чтобы продолжать получать помощь от МВФ и возобновить потоки частного финансирования для восстановления.

Владельцы облигаций согласились на двухлетний мораторий для Украины на выплаты после российского вторжения в начале 2022 года, но срок его действия истекает в августе. "Первые переговоры по реструктуризации отразили глубокую неуверенность инвесторов относительно хода войны и того, сколько долгов сможет выдержать экономика Украины", - пишет издание.

"Комитет инвесторов, представляющий около 20 процентов облигаций, предложил сокращение чуть более чем на 22 процента, но МВФ заявил, что это не приведет к достижению ключевых целевых показателей долга", - как пишет издание, сообщило министерство финансов.

"Сильные армии должны поддерживаться сильной экономикой, чтобы выигрывать войны, - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко. - На фоне того, как мы приближаемся к конечному сроку, мы должны побудить держателей наших облигаций продолжать продуктивные и добросовестные переговоры с более значительным списанием долга", что может привести к достижению целей МВФ.

Комитет держателей облигаций, как сообщается, заявил в понедельник, что он "привержен работать с Украиной для структурирования соглашения, которое может привлечь необходимую поддержку со стороны участников рынка".

Но он предупредил, что предложенное Украиной сокращение "существенно превышает рыночные ожидания" и "грозит существенным ущербом для будущей базы инвесторов Украины".

Дополнение

Украина и Соединенные Штаты в марте заключили двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.