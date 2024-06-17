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Україна закликає власників облігацій прийняти скорочення боргу на понад 20 млрд дол. - FT

Київ • УНН

 • 23447 перегляди

Україна закликає міжнародних власників облігацій погодитися на скорочення боргу на понад 20 мільярдів доларів, після того, як попередні переговори не змогли призвести до угоди.

Україна закликає власників облігацій прийняти скорочення боргу на понад 20 млрд дол. - FT

Україна закликала власників міжнародних облігацій погодитися на суттєве скорочення боргу на суму понад 20 мільярдів доларів, щоб допомогти країні, після того, як початкові переговори лише за кілька місяців до закінчення терміну мораторію на виплати не привели до угоди, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Власники облігацій відхилили пропозицію України зменшити вартість облігацій в іноземній валюті на рівні до 60 відсотків на переговорах цього місяця, як вказує видання, повідомило міністерство фінансів країни у понеділок.

Уряд України, як зазначається, зіткнувся зі стислими термінами для забезпечення реструктуризації боргу, необхідної для того, щоб продовжувати отримувати допомогу від МВФ і відновити потоки приватного фінансування для для відновлення.

Власники облігацій погодилися на дворічний мораторій для України на виплати після російського вторгнення на початку 2022 року, але термін його дії спливає у серпні. "Перші переговори щодо реструктуризації відобразили глибоку невпевненість інвесторів щодо перебігу війни та того, скільки боргів зможе витримати економіка України", - пише видання.

"Комітет інвесторів, який представляє близько 20 відсотків облігацій, запропонував скорочення трохи більше ніж на 22 відсотки, але МВФ заявив, що це не призведе до досягнення ключових цільових показників боргу", - як пише видання, повідомило міністерство фінансів.

"Сильні армії мають підтримуватися сильною економікою, щоб вигравати війни, - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко. - На тлі того, як ми наближаємося до кінцевого терміну, ми повинні спонукати власників наших облігацій продовжувати продуктивні та добросовісні переговори з більш значним списанням боргу", що може призвести до досягнення цілей МВФ.

Комітет власників облігацій, як повідомляється, заявив у понеділок, що він "прихильний працювати з Україною для структурування угоди, яка може залучити необхідну підтримку з боку учасників ринку".

Але він попередив, що запропоноване Україною скорочення "суттєво перевищує ринкові очікування" і "загрожує суттєвою шкодою для майбутньої бази інвесторів України".

Доповнення

Україна та Сполучені Штати у березні уклали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Міністерство фінансів України
Financial Times
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