Украина предлагает создать продовольственный хаб в Омане
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил создать продовольственный хаб в Омане для выхода украинской продукции на рынки восточной Африки. Стороны обсудили развитие отношений в сферах торговли, инвестиций и энергетики.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил создать продовольственный хаб в Омане для выхода украинской продукции на рынки государств восточной Африки, сообщили в среду в МИД Украины, пишет УНН.
Детали
В среду, 23 октября, во время визита в Оман, Сибига провел переговоры с министром экономики султаната доктором Саидом бен Мохамедом бен Ахмедом Аль-Сакри.
Глава МИД выразил заинтересованность Украины в развитии отношений с Оманом и государствами Залива в ряде сфер, среди которых торговля, инвестиции, экспорт продовольствия, развитие возобновляемой энергетики и технологий.
Министр предложил оманской стороне рассмотреть возможность создания продовольственного хаба для украинской продукции и ее дальнейшего продвижения на рынки государств восточной Африки
Сибига отметил, что несмотря на войну и удары россии по украинской портовой инфраструктуре и гражданским судам, Украина остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. "Он заверил в готовности Украины и в дальнейшем быть надежным партнером для государств Ближнего Востока и Африки в поставках критически необходимого продовольствия. Министр пригласил оманскую сторону принять участие в третьем Продовольственном саммите, который состоится в этом году в Киеве", - отметили в МИД.
Стороны, как сообщается, "согласились, что российская агрессия против Украины привела к негативным глобальным последствиям, в частности обострению целого ряда кризисов: продовольственного, энергетического, безопасности и других".
Сибига проинформировал собеседника о ситуации на поле боя и Формулу мира как единственный путь к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Он выразил благодарность оманской стороне за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принципов Устава ООН.
Глава МИД также проинформировал о российском терроре против украинской энергосистемы и озвучил приоритетные потребности нашего государства в энергетической поддержке накануне зимы.
Министры отдельно согласились с важностью начала деятельности двусторонней межправительственной комиссии, проведения ее первого заседания. Они обсудили возможность направления взаимных бизнес-миссий для изучения возможностей сотрудничества и создания постоянно действующего механизма бизнес-совета для развития двусторонней торговли.
Стороны уделили внимание перспективам наращивания договорно-правовой базы для укрепления торговых связей, заключения соглашений об избежании двойного налогообложения и преференциальной торговли.
Сибига также пригласил оманскую сторону принять участие в следующей конференции по восстановлению Украины и играть активную роль в восстановлении нашего государства. Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
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