Украина получит от Германии 30 млн евро на энергетику: на что пойдут деньги

Германия выделяет Украине 30,4 млн евро на повышение эффективности передачи электроэнергии, включая реконструкцию подстанции, чтобы она соответствовала требованиям ENTSO-E, улучшая синхронную работу с европейской энергетической системой, сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Правительство Германии через кредитное учреждение KfW предоставляет Украине 30,4 млн евро в рамках проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии", - сообщили в министерстве в соцсетях.

В рамках проекта, как указано, предполагается осуществить реконструкцию одной из подстанций путем внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами.

После модернизации высоковольтной подстанции, как ожидается, она будет соответствовать требованиям ENTSO-E по надежности системы передачи и безопасности сети, что существенно улучшит синхронную работу украинской и европейской энергосистем.

Соответствующее соглашение подписано в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко в Берлине накануне Международной конференции по восстановлению Украины.

Благодарим Германию за неизменную поддержку, которую Украина испытывает с первых дней полномасштабного российского вторжения. Наша энергосистема - неотъемлемая часть европейской энергосети. Продолжаем совместно работать над укреплением энергетической безопасности континента - - ударения в глава Минэнерго.

"Реконструкция, модернизация и расширение инфраструктуры передачи электроэнергии являются чрезвычайно важными для восстановления и экономического развития Украины. Повышение энергоэффективности и интеграция с Европой электроэнергетической системы Украины будут способствовать стабилизации подачи электроэнергии. Как следствие, по всей стране улучшатся как условия для хозяйственной деятельности, так и повседневная жизнь украинцев", - подчеркнула член правления KfW Кристиан Лайбах.

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