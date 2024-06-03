Минэнерго: через Фонд восстановления энергетики уже сгенерировано более 490 млн евро

Благодаря Фонду восстановления энергетики, который способствует получению финансирования, оборудования и дополнительных установок от международных партнеров, Украина активно работает над проведением необходимых ремонтных работ в энергетической отрасли. К этому времени через фонд уже сгенерировано более 490 миллионов евро. Однако этих средств все еще недостаточно для покрытия всех потребностей. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Корреспондент УНН.

Очень активно работаем за счет фонда восстановления энергетики, ведь получаем через него помощь наших партнеров: финансирование, оборудование и дополнительные установки, для того, чтобы мы могли быстрее провести необходимую ремонтную кампанию. На сегодня уже сгенерировано более 490 млн евро. Однако этого недостаточно - говорит Колесник.

По его словам, финансирование через Фонд - это лишь один из способов поддержки энергетического сектора. Решение правительства продолжить применение публичных служебных обязанностей (ПСО) с новым тарифом, предусматривающим фиксированную цену для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн за кВт-час до 30 апреля 2025 года, также поможет в восстановлении энергетики.

Напомним

В конце мая правительство Швеции выделило новый "энергетический пакет" для Украины более чем на 56 млн евро. Ожидается, что эта поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать.

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