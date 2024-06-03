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Міненерго: через Фонд відновлення енергетики вже згенеровано понад 490 млн євро

Міненерго: через Фонд відновлення енергетики вже згенеровано понад 490 млн євро

Київ • УНН

 • 14629 перегляди

Фонд відновлення енергетики вже зібрав понад 490 мільйонів євро, що допоможе Україні провести необхідні ремонтні роботи в енергетичному секторі, але цих коштів недостатньо для покриття всіх потреб.

Завдяки Фонду відновлення енергетики, який сприяє отриманню фінансування, обладнання та додаткових установок від міжнародних партнерів, Україна активно працює над проведенням необхідних ремонтних робіт у енергетичній галузі. До цього часу через фонд уже згенеровано понад 490 мільйонів євро. Проте цих коштів все ще недостатньо для покриття усіх потреб. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає кореспондент УНН.

Дуже активно працюємо за рахунок Фонду відновлення енергетики, адже отримуємо через нього допомогу наших партнерів: фінансування, обладнання та додаткові установки, для того, щоб ми могли швидше провести необхідну ремонтну кампанію. На сьогодні вже згенеровано понад 490 млн євро. Проте цього не достатньо

- каже Колісник.

За його словами, фінансування через Фонд - це лише один із способів підтримки енергетичного сектору. Рішення уряду продовжити застосування публічних службових обов'язків (ПСО) з новим тарифом, що передбачає фіксовану ціну для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн за кВт-годину до 30 квітня 2025 року, також допоможе у відновленні енергетики.

Нагадаємо

Наприкінці травня уряд Швеції виділив новий "енергетичний пакет" для України на понад 56 млн євро. Очікується, що ця підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.

Австралія збільшує обсяг допомоги Україні на 20,5 млн дол. на енергетичні та гуманітарні потреби31.05.24, 09:18 • 79585 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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