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Австралія збільшує обсяг допомоги Україні на 20,5 млн дол. на енергетичні та гуманітарні потреби

Австралія збільшує обсяг допомоги Україні на 20,5 млн дол. на енергетичні та гуманітарні потреби

Київ • УНН

 • 79586 перегляди

Уряд Австралії виділить Україні додаткову допомогу в розмірі 31 мільйона австралійських доларів, у тому числі 20 мільйонів австралійських доларів для Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти задовольнити енергетичні та гуманітарні потреби країни.

Уряд Австралії виділить Україні додаткову допомогу обсягом 31 мільйона австралійських доларів (близько 20,5 млн дол. США), у тому числі 20 мільйонів австралійських доларів (понад 13 млн дол. США) для Фонду підтримки енергетики України, щоб допомогти задовольнити енергетичні та гуманітарні потреби країни, повідомила міністр закордонних справ країни Пенні Вонг у п'ятницю, пише УНН.

Уряд (прем'єр-міністра Австралії) Ентоні Албаніза надасть ще 31 мільйон доларів для задоволення енергетичних та гуманітарних потреб України. Це включає 20 мільйонів доларів до Фонду підтримки енергетики України, який дозволить ефективно та результативно використовувати кошти для забезпечення теплом та електроенергією

- повідомила Вонг у X.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко вже подякував за нову допомогу.

"Я глибоко вдячний уряду Ентоні Албеніза та Пенні Вонг зокрема за цей новий пакет своєчасної допомоги для забезпечення енергетичної безпеки та гуманітарних потреб України", - вказав він у X.

Зеленський обговорив з прем'єром Австралії оборонні потреби України та Саміт миру29.05.24, 13:19 • 19673 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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