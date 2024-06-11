Україна отримає від Німеччини 30 млн євро на енергетику: на що підуть гроші
Київ • УНН
Німеччина виділяє Україні 30,4 млн євро на підвищення ефективності передачі електроенергії, включаючи реконструкцію підстанції з автоматизованою системою управління, щоб вона відповідала вимогам ENTSO-E щодо надійності і безпеки, покращуючи синхронну роботу з європейською енергетичною системою.
Німеччина виділяє Україні 30,4 млн євро на підвищення ефективності передачі електроенергії, включаючи реконструкцію підстанції, щоб вона відповідала вимогам ENTSO-E, покращуючи синхронну роботу з європейською енергетичною системою, повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.
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"Уряд Німеччини через кредитну установу KfW надає Україні 30,4 млн євро у межах проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії", - повідомили у міністерстві у соцмережах.
У межах проєкту, як вказано, передбачається здійснити реконструкцію однієї з підстанцій шляхом запровадження автоматизованої системи керування технологічними процесами.
Після модернізації високовольтної підстанції, як очікується, вона відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності системи передачі та безпеки мережі, що суттєво покращить синхронну роботу української та європейської енергосистем.
Відповідну угоду підписано у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка у Берліні напередодні Міжнародної конференції з відновлення України.
Дякуємо Німеччині за незмінну підтримку, яку Україна відчуває з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Наша енергосистема – невід’ємна частина європейської енергомережі. Продовжуємо спільно працювати над зміцненням енергетичної безпеки континенту
"Реконструкція, модернізація та розширення інфраструктури передачі електроенергії є надзвичайно важливими для відновлення та економічного розвитку України. Підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії. Як наслідок, по всій країні покращаться як умови для господарської діяльності, так і повсякденне життя українців", - підкреслила член правління KfW Крістіан Лайбах.
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