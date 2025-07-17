Украина получила 70 тысяч доз комбинированной вакцины для защиты детей сразу от пяти болезней

Вакцина ПЕНТА-Hib — это комбинированная вакцина для профилактики коклюша с цельноклеточным коклюшным компонентом, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа b (Хиб-инфекция) для бесплатной вакцинации детей по национальному Календарю профилактических прививок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

Детали

ПЕНТА-Hib является частью поставки вакцин, которые Украина получает в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi). Соглашение о партнерстве между Глобальным альянсом и Украиной подписали в конце 2024 года. По нему часть вакцин в поддержку национальной программы по иммунизации, в соответствии с национальной Стратегией развития иммунопрофилактики до 2030 года, финансирует Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi).

В рамках данного партнерства, закупку и доставку вакцин в страну осуществляет ЮНИСЕФ. Распределение препаратов в области координирует Центр общественного здоровья. Вакцина предназначена для вакцинации детей по национальному Календарю профилактических прививок и будет распределена в медучреждения между областями.

Чем опасны 5 инфекций, от которых защищает вакцина:

Дифтерийный токсин — один из самых сильных токсинов. Попав в кровь, он может поражать нервы, которые контролируют мышцы, задействованные в дыхании, привести к параличу этих мышц и даже к остановке дыхания. Токсин также может поразить почки, вызвать сердечно-сосудистую недостаточность.

Столбняк — инфекционное заболевание, которое проявляется болезненными судорогами, во время которых могут возникать разрывы мышц и переломы костей, возможны внутричерепные кровоизлияния. Летальность от столбняка может достигать 80%.

Коклюш — характеризуется воспалением дыхательных путей и сопровождается приступами спазматического кашля, который нарушает дыхание — вплоть до его остановки. У новорожденных и маленьких детей, которые еще не прошли полный курс вакцинации, заболевание может протекать в тяжелой форме, с развитием таких осложнений как пневмония, повреждение головного мозга, и может привести к смерти.

Гепатит B — инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита B, которое поражает печень и может привести к раку печени.

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Гемофильная инфекция — вызывает ряд болезней, среди которых менингит (воспаление оболочек мозга), также:

пневмония (воспаление легких);

эпиглоттит (отек надгортанника, быстро приводящий к обструкции дыхательных путей и существенно затрудняющий дыхание);

бактериемия (инфекция крови);

септический артрит (воспаление суставов);

отит (воспаление ушей);

перикардит (воспаление наружной оболочки сердца).

Отмечается, что прививку можно сделать бесплатно в пунктах прививок в государственных медучреждениях или частных, имеющих соглашение с Национальной службой здоровья.

Чтобы сделать прививку или узнать, когда нужно вакцинироваться, обратитесь к своему семейному врачу или педиатру. Врач проверит данные о вакцинации и если прививка пропущена или данных о проведенных прививках нет, даст направление на вакцинацию и проконсультирует относительно дальнейшего плана действий.

Если график вакцинации нарушен (например, какая-то из прививок пропущена), это не значит, что нужно начинать курс иммунизации сначала.

Однако крайне важно наверстать пропущенные прививки как можно скорее независимо от того, сколько прошло времени. Поэтому обратитесь к семейному врачу или педиатру — специалист поможет вам составить индивидуальный график прививок - добавили в Минздраве.

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